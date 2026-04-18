La vacunación es un contrato social: expertos

En el marco del conversatorio “Vacunas: mitos, realidades y evidencia científica”, organizado por el Colegio de la frontera sur (Ecosur), distintos expertos indicaron que la vacunación no debe verse desde un enfoque individual, pues esta también ayuda a proteger a sectores vulnerables como recién nacidos o pacientes con cáncer.

Durante su intervención, Zendy Olivo Vidal, química farmacobióloga, señaló que al no vacunarse, uno asume un riesgo innecesario. “Porque sin la memoria que nos proporciona la vacuna, nuestro cuerpo tiene que aprender diferente sobre la enfermedad, tiene que aprender mientras es atacado por el virus o la bacteria, y se corren dos riegos” indicó.

Primer riesgo

El primero de estos riesgos consiste en que no se puede saber cómo reaccionaremos ante alguna enfermedad. “Porque ciertas enfermedad pueden ser fáciles para algunos, pero para otros termina siendo muy grave, inclusive hasta la hospitalización o con daño permanente en algún órgano”.

El segundo riesgo son las secuelas. Al respecto, la especialista mencionó cómo, aún cuando los pacientes se curan del sarampión, la enfermedad puede debilitar el sistema inmune por años.

Efecto colectivo

Zendy Olivo Vidal utilizó una metáfora para explicar la dimensión colectiva de la vacunación. “Imaginemos que el virus es una chispa de fuego. Si una chispa cae o está en medio de un bosque donde todos los árboles están secos (pensando que estos son personas no vacunadas), ese virus se va a propagar y va a quemar todo el bosque. Pero si los bosques están humedecidos, la chispa no va a tener donde saltar”.

La especialista indicó que se necesita que del 70 al 95 por ciento de la población esté vacunada para que el virus deje de circular. El beneficio, dijo, es incluso para personas que no están vacunadas, aún cuando quisieran estarlo.