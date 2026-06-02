Lanzan convocatoria Tuxtla Propone

La diputada local Getsemaní Moreno, presentó este lunes el proyecto Tuxtla Propone, una convocatoria dirigida a personas mayores de 18 años que cuenten con bachillerato o preparatoria concluida, pero que por diversas circunstancias no han tenido la oportunidad de estudiar una licenciatura.

Los participantes podrán obtener una beca del 100 por ciento para cursar una carrera profesional, a cambio de presentar propuestas viables para mejorar la ciudad.

En entrevista, la legisladora explicó que el proyecto busca dar oportunidad a quienes trabajan, son madres o padres de familia, o enfrentaron situaciones que les impidieron continuar con sus estudios superiores. “Es para las personas que no han tenido una primera licenciatura. Muchas veces me dicen: ‘me gustaría tener una segunda licenciatura’, pero hay que darle la oportunidad a quienes no han podido profesionalizarse”, señaló.

La convocatoria está abierta desde el 1 de junio y cerrará el 3 de julio. Los interesados deberán enviar por correo electrónico una propuesta de no más de dos cuartillas, en la que expongan ideas para mejorar Tuxtla Gutiérrez en temas como: deporte, seguridad, ecología y tecnología.

Serán seleccionadas las 30 mejores propuestas, cuyos autores pasarán a una gran final. En esa etapa, deberán defender sus conocimientos generales mediante un examen que incluye temas de la ciudad y principios generales. Los 10 mejores puntajes obtendrán una beca del 100 por ciento, con un valor superior a los 100 mil pesos cada una.

La beca cubre una licenciatura en modalidad virtual, con duración de tres años, impartida los sábados y domingos a través de la plataforma Zoom. Las carreras disponibles son: Administración, Contabilidad, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Turismo y otras opciones dentro del catálogo de la universidad.

“Es importante decirles que después del 3 de julio nadie podrá participar. No habrá prórroga, sería una diferencia para quienes sí participaron en tiempo”, advirtió la diputada.

El proyecto Tuxtla Propone es impulsado por el Congreso del Estado a través de la Comisión de Participación Ciudadana y Popular, en colaboración con la Universidad Metropolitana de Chiapas.

La convocatoria está dirigida a personas de 20, 30, 40, 50 años o más, siempre que no cuenten con un título de licenciatura.