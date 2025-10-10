Lanzan el Programa Institucional Alumni

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad de egresados de la institución, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentó el Programa Institucional Alumni Unach, como un espacio de acercamiento directo con graduados distinguidos y aliados estratégicos, en un ambiente de convivencia que refuerza el sentido de pertenencia y orgullo universitario.

Mantener contacto con graduados

Ante empresarios, servidores públicos, universitarios y profesionistas presentes en este lanzamiento, el rector Oswaldo Chacón Rojas refirió que a través de este programa se busca mantener el contacto con los graduados, crear una comunidad dinámica, colaborativa y vibrante, como una red que tiene como base el compromiso de toda la universidad.

Ante el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, destacó que este programa también es una plataforma para seguir aprendiendo y creciendo, dado que como parte de Alumni UNACH, tendrán acceso a cursos, talleres y diplomados de formación continua, diseñados para mantenerlos a la vanguardia en sus respectivas áreas.

“Quiero decirles que ese vínculo que en algún momento ustedes forjaron en la universidad es algo que va más allá del título que obtuvieron, la universidad no solo es un lugar donde uno estudia, es el lugar donde uno transforma su carácter, su personalidad, se moldea y se prepara para el mundo”, apuntó.

Invitó a retornar a su alma mater

Finalmente, los invitó a que regresen a su alma mater, a seguir aportando, seguir creciendo y seguir haciendo de la Unach una universidad cada vez más fuerte, más unida y más impactante en la región y el país.

En este marco, la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, manifestó que para la universidad esta es una gran oportunidad para acercarse a las y los graduados, a fin de sumar esfuerzos, observar sus logros y compartir experiencias.

A través de Alumni, también se impulsa la creación de la Asociación de Graduados Unach, una estructura formal que fortalecerá el vínculo entre la universidad y sus egresados, la cual será un espacio donde podrán compartir experiencias, generar proyectos conjuntos y crear iniciativas sociales que contribuyan al desarrollo de nuestro estado y de nuestro país.