Lanzan medalla Miguel Álvarez del Toro

El Congreso del Estado de Chiapas lanzó la Convocatoria de la Medalla Miguel Álvarez del Toro, un reconocimiento al mérito ambiental.

De esta manera, mediante la Comisión para la Postulación de la Medalla Miguel Álvarez del Toro, presidida por la diputada Valeria Santiago Barrientos, se dio a conocer la convocatoria 2026 para galardonar a mexicanas y mexicanos distinguidos por sus contribuciones al cuidado del medio ambiente.

La medalla será impuesta por el titular del Poder Ejecutivo del estado el 23 de agosto de 2026, en el recinto del Honorable Congreso del Estado, para conmemorar el aniversario del natalicio del insigne mexicano.

Propuestas

Acompañada de Federico Álvarez Del Toro, y de las diputadas Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Getsemaní Moreno Martínez, Erika Paola Mendoza, Ana María Solís Ruiz y Selene Josefina Sánchez Cruz, que integran la Comisión, Santiago Barrientos invitó a colectivos, académicos, universidades y activistas, a proponer a mexicanos que se hayan destacado por la conservación, desarrollo y cuidado del medio ambiente.

El periodo de recepción de propuestas será del 01 al 30 de julio de 2026. Para ello, deberán presentar una carta de postulación con exposición de motivos, currículum vitae, semblanza biográfica y evidencia documental o material de su labor ecológica.

La recepción de documentos es en el Congreso del Estado de Chiapas, Avenida Central y 1ª Oriente s/n, Centro, o a la página [email protected].