Las guardias que cumplen una doble misión: Aparicio Avendaño

En el marco de la celebración alusiva al Día de las Madres, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado de su mamá, Candelaria Avendaño; su esposa, Sobeida de Aparicio, presidenta del Voluntariado Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo; y sus hijas Hannia y Grecia; así como la representante personal de la señora Sofía Espinoza, Ana Granda, directora del Sistema DIF Chiapas; honró con un merecido festejo a quienes cumplen con amor, compromiso y orgullo el doble y fundamental rol que desempeñan, manteniendo activo el instinto de protección en el hogar con la valentía de servir a la ciudadanía en las calles.

Durante su participación, Aparicio Avendaño reconoció el arduo e importante trabajo que día a día realizan, ya que, trabajan arduamente en mejorar de manera constante las condiciones laborales de todo el personal. “Ustedes son heroínas sin capa, salen de sus casas sin saber si regresarán, cuidan a personas que no conocen y se han perdido eventos importante de sus hijas e hijos, por eso nos hemos propuesto, junto al gobernador, construir una guardería perteneciente a la Secretaría de Seguridad que estará al servicio de ustedes”, puntualizó.

En el evento conmemorativo, la guardia operativa Leydi Anabel Esquivel Aguilar destacó el orgullo que representa cumplir una doble tarea con amor y disciplina. “Porque detrás de cada madre policía hay historias de mucho esfuerzo. Ser madre significa entrega y sacrificio y si se porta un uniforme, esa responsabilidad se multiplica”, señaló.

El evento estuvo amenizado por la Marimba Orquesta de la SSP, además se compartió un desayuno y se realizó la entrega de obsequios en reconocimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación.