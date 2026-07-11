Las mascotas son un riesgo para la biodiversidad

A nivel mundial, los gatos matan a más de dos mil especies de fauna silvestre, como aves y reptiles, mientras que hay casi 200 especies amenazadas por perros, un fenómeno que también se registra en San Cristóbal, donde dueños de gatos mencionan que sus mascotas le han llevado animales como comadrejas y murciélagos.

Esto lo ha observado el Proyecto Bolom (“Gato” en tseltal), a cargo de la investigadora Gloria Tapia Ramírez, parte del departamento de conservación de la biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Problemática

Durante su participación en el simposio “Interacciones humano-fauna en el Antropoceno”, Tapia Ramírez también detalló que México es el país con más perros callejeros a nivel mundial, lo que representa un problema de salud pública.

En San Cristóbal han observado la presencia de perros de todas la edades en Áreas Naturales Protegidas (ANP), que han llegado a matar a ratones silvestres, mismos que son confundidos con ratones de ciudad, por lo que los dueños no muestran preocupación.

En el caso de los gatos, el Proyecto Bolom ha recabado testimonios de dueños que cuentan cómo, con frecuencia, sus mascotas les llevan ratones, lagartijas, aves, tlacuaches, murciélagos o comadrejas, que son complicados de encontrar hasta por los propios investigadores.

Acciones

Ante este panorama, Gloria Tapia ha impartido talleres en primarias y secundarias públicas con el propósito de incentivar el asombro y abrir la perspectiva sobre el abanico de animales con los que se interactúa diariamente.

Señaló que los dueños de mascotas son responsables de las vidas que han decidido adoptar o cuidar, así como de los comportamientos que estos tengan. Pese a que considera que la “tenencia responsable” sigue siendo un meta lejana, confía en que el trabajo con infancias puede contribuir a construir nuevas relaciones con la naturaleza.