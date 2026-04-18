Legalidad y respeto a las mujeres: Yamil Melgar

Ante los hechos recientes en los que se menciona a Paul Muñoz, secretario del Bienestar, el alcalde de Tapachula reiteró que en el actuar, la legalidad, la transparencia y la responsabilidad institucional son principios fundamentales que deben prevalecer en todo momento.

Yamil Melgar añadió que nadie está por encima de la ley, sin distinción alguna. “Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con apego a derecho y pleno respeto al debido proceso. En Tapachula sostenemos un compromiso firme con el respeto, la protección y la dignidad de las mujeres; su integridad es un principio que debe prevalecer siempre”, afirmó.