Lesionados y un retenido deja conflicto en El Pinar

Personas lesionadas y otra retenida fue el saldo del conflicto agrario y la disputa por un manantial en el ejido El Pinar, municipio de San Cristóbal de Las Casas, conflicto que desde hace varios años mantiene divididos a grupos de pobladores.

Problemática

Los disturbios ocurridos este fin de semana dejaron personas lesionadas y un hombre retenido, presuntamente contra su voluntad y otro más detenido, mismo que fue trasladado a los juzgados de oralidad para rendir su declaración.

Los pobladores denunciaron que el conflicto se desató luego de que agentes ministeriales federales, presuntamente adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), ingresaran al ejido sin autorización de las autoridades comunitarias y acudieran a un domicilio particular, situación que provocó inconformidad entre los habitantes.

“La gente se molestó y empezaron las agresiones entre los dos grupos que existen en la comunidad. Hay una persona retenida y golpeada, además de varios lesionados. Exigimos la intervención urgente de las autoridades”, denunciaron habitantes del lugar.

Asimismo, acusaron que durante la noche del sábado se observaron personas armadas recorriendo la comunidad a bordo de motocicletas, quienes presuntamente estarían involucradas en los disturbios y actos de intimidación.

Vigilancia

Hasta la mañana de este domingo, corporaciones de seguridad permanecían concentradas en la zona norte de San Cristóbal, sin ingresar al ejido. Y se esperaba también el comunicado de la autoridad para precisar lo ocurrido.

Los pobladores reiteraron el llamado a la autoridad para frenar la violencia en El Pinar y dar solución al conflicto que desde hace años mantiene tensión entre grupos de la zona.