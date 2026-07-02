Ley de identidad de género no afecta a nadie: activista

La activista trans, Maricarmen Pereyra Vázquez, comentó que la ley de identidad de género recién aprobada por el Congreso del Estado de Chiapas no afecta los derechos ni de las infancias ni de las mujeres cisgénero. Solo quienes cometan un delito o quieran evadir una responsabilidad jurídica o administrativa querrán cambiarse de género sin ser trans.

Aunque no ha podido leer a detalle la iniciativa, confió en que lo aprobado sea preciso con los procesos y lineamientos claros para que ninguna persona pueda aprovecharse de este nuevo reconocimiento legal.

Indicó que algunos activistas y defensores de derechos humanos con una amplia experiencia colaboraron en la formulación de la iniciativa, no fue hecha al vapor como lo quieren hacer ver algunas personas.

Complicaciones

“Esta ley costó sangre, muchas mujeres trans han sido asesinadas sin ser reconocidas legalmente por su identidad de género, muchas tenían que viajar a la Ciudad de México para actualizar sus documentos personales pagando más de 30 mil pesos”.

Además, esto se va transportar a temas como el acceso a la educación, a la salud pública, al reconocimiento a la identidad de género en el acceso a la justicia, en el caso de las mujeres trans que sean privadas de su libertad podrán ser llevadas a centros penitenciarios femeninos y no masculinos.

También, un tema principal es que las personas trans podrán tener acceso a oportunidades de empleo formales, dignas y bien remuneradas, una limitante que tenían al no coincidir sus documentos con su expresión de género, siendo relegadas a oficios como la prostitución o el estilismo.