Liberan cinco monos en La Encrucijada

Cinco monos araña rescatados del tráfico ilegal fueron liberados en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas, una zona donde la población de la especie ha disminuido considerablemente.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) a través de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada (Rebien), en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) “Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT), llevó a cabo la liberación y reintegración de cinco monos araña (Ateles geoffroyi) al interior de la reserva. El apoyo para la logística fue proporcionado por el Fondo de Áreas Naturales Protegidas y la Fundación Mexicana para el Océano.

Tras haber sido considerada viable la reintegración, tres hembras y dos machos fueron trasladados hasta el municipio de Acapetahua. Los ejemplares provienen de decomisos efectuados por autoridades ambientales durante operativos por tráfico de fauna silvestre, y aunque no tienen lazos consanguíneos están integrados como una familia estable.

El mono araña es un habitante carismático del dosel de los árboles y es considerado el “jardinero”, puesto que su dieta se basa en un 80 % en frutas maduras; al alimentarse, traga semillas enteras de una enorme variedad de plantas y árboles. Debido a su agilidad y a las grandes distancias que recorre todos los días, transporta estas semillas que, al pasar por su proceso de digestión, quedan dispuestas para la germinación al ser excretadas.