Libertad de expresión: avances y retos

Cada 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México. Es una fecha que reconoce el derecho de todas las personas a expresar ideas, opiniones e información sin censura previa, particularmente quienes laboran en los medios de comunicación.

Reflexión

Más allá de una celebración, la jornada invita a reflexionar sobre las condiciones en las que periodistas, comunicadores y ciudadanía ejercen este derecho, considerado uno de los pilares de toda sociedad democrática.

La libertad de expresión está protegida por los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana y constituye una herramienta esencial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

La era digital

En la actualidad, su alcance también se refleja en el entorno digital.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que más del 80 por ciento de la población mexicana utiliza internet, lo que ha ampliado significativamente los espacios para informar, opinar y acceder a contenidos de interés público.

El ejercicio de este derecho continúa enfrentando retos, pese a algunos avances. En Chiapas, periodistas y medios de comunicación desarrollan su labor en un contexto marcado por conflictos sociales, violencia e inseguridad en diversas regiones de la entidad.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han documentado amenazas, campañas de intimidación y agresiones contra comunicadores, situaciones que generan preocupación sobre las garantías para ejercer el periodismo de manera libre y segura.

No basta con no censurar

Especialistas advierten que la libertad de expresión no sólo implica la ausencia de censura, sino también la existencia de condiciones que permitan informar sin temor a represalias.

“Cuando un periodista es silenciado o amenazado, también se vulnera el derecho de la sociedad a estar informada”, destacan.

En este contexto, el Día de la Libertad de Expresión representa una oportunidad para reafirmar la importancia de proteger el trabajo periodístico y fortalecer las condiciones que permitan el libre intercambio de ideas. Para Chiapas y el país, el desafío sigue siendo consolidar un entorno donde informar y opinar sean derechos plenamente garantizados.