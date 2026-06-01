Libro Álbum Familiar Centroamericano

En su más reciente libro titulado “Álbum Familiar Centroamericano”, publicado en Guatemala, el escritor y poeta Balam Rodrigo aborda como tema principal a los migrantes, que “se ha criminalizado aún más”.

El eje del libro, dijo, “sigue siendo la migración, pero también hablar de la parte familiar y personal, es decir, la presencia de estos migrantes en la vida de mi familia y mía desde la infancia. No es algo reciente. Y decir que hay una migración histórica, no es algo que haya iniciado hace 10 o 15 años con la mediatización o politización de las caravanas”.

En entrevista añadió que “hay ahora un mayor control, y los datos que tengo son que a los migrantes les cuesta más y es más riesgoso moverse por las presiones desde el gobierno de Donald Trump, (presidente de Estados Unidos)”.

Señaló que lo anterior “ha generado que los migrantes se entreguen al crimen organizado, y por otra parte podemos ver que mientras el Gobierno de México sigue exigiendo respeto para las y los migrantes que están en Estados Unidos, se hacen razias en el país porque viene el mundial y esto tiene que estar bonito para aparentar que nada pasa aquí”.

Postura

Balam, quien ha ganado el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, el premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas, el premio Nacional de Ensayo y Crítica Literaria Guillermo Ruset Banda, que convoca la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entre otros, manifestó que “tenemos que dejar al menos constancia y memoria de la situación que pasa en estos días”.

Recordó que desde niño vivió el fenómeno migratorio, ya que sus padres daban refugio, alimentación y otros apoyos a muchos personas que pasaban por la costa en su camino hacia Estados Unidos. Varios mantuvieron contacto con su familia, una vez que se instalaron en el vecino país del norte o incluso que fueron deportados. Por la familiarización con el tema y por otras razones, Balam se asume como un centroamericano más.

“Recientemente se publicó en Guatemala un libro que salió de la imprenta en 2026 y está publicado gracias a la participación y un estímulo de la Sociedad Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas, junto a la editorial Metáfora. Es una colección que se llama Lumbre, que incluye a autores y autoras guatemaltecos, principalmente de poesía”, dijo.

Raíces

Añadió que “entre otros autores y autoras guatemaltecos, además de mi libro, está uno de Ana María Rodas, de Mario Payeras, de su sobrino Javier Payeras, de Vania Vargas; estoy muy contento de que me hayan incluido”.