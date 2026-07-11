Ligero repunte en llegada de turistas

En las últimas semanas en Tapachula se ha registrado un aumento en la llegada de turistas guatemaltecos; según los comerciantes, se puede ver que en las ventas, tanto en el centro histórico como en las plazas comerciales, hay más presencia de gente proveniente del vecino país, aunque por encima de las cifras registradas en 2024 y 2025, pero menores a las del 2023.

En entrevista, el empresario turístico Jorge Alfredo Gálvez Sánchez expuso que hasta 2023 la ciudad recibía en promedio 30 mil visitantes guatemaltecos por semana, incluyendo quienes venían de compras por un día y quienes pernoctaban una o dos noches, pero esa cifra cayó a 3 mil en 2024 y 2025 por temas de seguridad y por un permiso especial que la SICT solicitó a los transportistas.

Dijo que el repunte actual se debe al “bono 14” que reciben los empleados en Guatemala y a un periodo vacacional de dos semanas, por lo que las familias han decidido regresar a Tapachula, en donde su moneda tiene mayor poder adquisitivo.

Señaló que en los últimos dos meses los autobuses con turismo de compras han sido más frecuentes, aunque todavía lejos de los niveles de 2023, por lo que criticó la ausencia del secretario de Turismo del estado.

Panorama

Pese al leve aumento, advirtió que la economía y el turismo local están bastante decaídos, ya que se agudizan los locales vacíos en el centro histórico; sin embargo, esperan que la situación mejore, porque históricamente los guatemaltecos eran los que movían la economía en la ciudad.

Añadió que el turismo de compras guatemalteco ayudaba antes a que Tapachula no resintiera tanto la contracción económica, por lo que esperan que la llegada de los visitantes chapines siga al alza para reactivar el comercio.

Insistió en que sin promoción oficial en Guatemala será difícil regresar a los números de 2023, por lo que pidió a la Secretaría de Turismo del estado tomar en cuenta a Tapachula y emprender un proyecto de promoción de la región en Guatemala.