Llama Gilberto Bátiz a transparentar procesos

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, dijo que, con absoluto respeto institucional, los partidos políticos deberían transparentar sus procesos internos en el marco del respeto a la democracia y las militancias.

Agregó que, como expuso en medios nacionales, la transparencia y el respeto a la vida interna deben ejercerse como un equilibrio fundamental para la democracia constitucional: la protección de los derechos de la militancia y el respeto a la autoorganización partidista.

Justicia electoral

Los partidos políticos no son asociaciones privadas ordinarias. Son entidades de interés público y, por ello, su vida interna importa: cómo procesan conflictos, cómo protegen derechos, cómo transparentan sus decisiones y cómo garantizan justicia a su militancia.

La justicia electoral tiene el deber de revisar que las reglas internas de los partidos no vulneren derechos ni generen arbitrariedad. Pero esa función debe ejercerse con prudencia constitucional: proteger derechos no significa sustituir a los órganos partidistas cuando existe regulación válida, dijo.