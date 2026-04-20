Llaman a colecta de donación de sangre

El Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) realizó un llamado a participar en la Colecta de Donación Altruista y Voluntaria de Sangre 2026.

Así lo explicó el director del centro médico, Rafael Guillén, quien dijo el HEP del IMSS Bienestar y el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea Chiapas Oficial, invitan a la población a participar donando sangre de forma altruista.

La jornada es permanente pero se tiene previsto un acto el 23 de abril de 2026 a las 07:30 horas, buscando seguir construyendo una mejor realidad.

Asimismo, explicó que el HEP continúa ejerciendo acciones de capacitación, como un reciente congreso.

Capacitación

Se trata de el IV Congreso alusivo al Día Internacional de las Ciencias de la Esterilización en el Hospital de Especialidades Pediátricas del IMSS-Bienestar.

A través de ese encuentro, refuerzan conocimientos, comparten experiencias y destacan la importancia de las ciencias de la esterilización como pilar fundamental en la prevención de infecciones y en la atención segura.

Finalmente, agradeció la participación de quienes formaron parte de esta jornada académica, contribuyendo al crecimiento y mejora continua de nuestros servicios.