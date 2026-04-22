Llaman a emprendedores a proteger innovaciones

En el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, el subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado, Conrado de la Cruz Selvas, hizo un llamado a las y los jóvenes emprendedores a no solo generar ideas innovadoras, sino a protegerlas de forma legal mediante el registro de marca, pues “lo que no se protege, se pierde”.

Ante legisladores, docentes de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas) y principalmente alumnos de esa casa de estudios, De la Cruz Selvas compartió su experiencia como emprendedor y destacó el papel estratégico de la propiedad intelectual en el éxito de los negocios.

En el Hemiciclo a Juárez del Congreso del Estado, durante la presentación de la Feria de la Juventud, evento organizado por el Poder Legislativo local expresó que: “Todo comienza con una idea y el reto es hacerla realidad y hacerla crecer”, afirmó.

“En Chiapas compartimos un objetivo claro: construir una comunidad fuerte de emprendedores donde las ideas de las y los jóvenes se conviertan en proyectos reales, sólidos y con mucho futuro”, agregó.

El subsecretario advirtió que el mundo se transforma rápidamente y que la economía digital ha cambiado la forma de hacer negocios. “El marketing, la presencia en nuevos mercados y la conexión global ya no son opcionales. Son condiciones necesarias para competir, y Chiapas no puede quedarse atrás”, señaló.

“La creatividad convierte ideas en proyectos. La innovación abre puertas. Cuando ambas se combinan, los emprendimientos se vuelven más fuertes y con mayor impacto”, expresó.

Registro de marca

Uno de los mensajes centrales fue la urgencia de que los emprendedores registren sus marcas. De la Cruz Selvas insistió en que no basta con tener una buena idea o un buen producto. “En el mundo actual, lo que no se protege se pierde”, enfatizó.

Explicó que el registro de marca convierte una idea en un activo, forma parte del patrimonio del emprendedor y otorga el derecho exclusivo de uso y crecimiento del proyecto sin el riesgo de que alguien más se lo apropie. “Sin un registro, una marca se vuelve vulnerable. Con un registro, una marca tiene futuro”, dijo.

El funcionario destacó que la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) ha acompañado casos exitosos, desde emprendedores que inician con productos artesanales elaborados en casa hasta aquellos que están por colocar sus artículos en cadenas como OXXO.

Informó que todos estos servicios se ofrecen de manera gratuita en la dependencia estatal por instrucciones del secretario Luis Pedrero. “Nosotros estamos para servirles”, afirmó, e invitó a los jóvenes emprendedores a acercarse a la Secretaría para recibir apoyo.