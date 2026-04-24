Llaman a formar parte de la Red de reservas de SCLC

El cuarto regidor de San Cristóbal, Fidel Kalax, hizo una invitación a ejidos, comunidades, personas físicas y morales y ciudadanía en general que tengan a su resguardo extensiones territoriales con valor cultural y ambiental para que se unan a la Red de reservas.

Dicha Red, resultado de un esfuerzo entre ayuntamiento y los diferentes órdenes de gobierno, así como distintas organizaciones de la sociedad civil, tiene como objetivo compartir buenas prácticas, pero, sobre todo, fortalecer las habilidades en defensa del territorio y en las áreas de conservación de interés natural.

El funcionario indicó que dentro de la Red ya se cuenta con los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia, así también espacios de carácter privado como el parque natural El Encuentro, Moxviquil y Huitepec.

Gobernador reconocerá Área Natural

En ese sentido, Kalax adelantó que el parque Montetik, que es parte de la Red, recibirá en los siguientes días la certificación como Área Destinada Voluntariamente para la Conservación (ADVC) por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), al mismo tiempo que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, lo acreditará como nueva área natural protegida.

Aclaró que, con este tipo de certificación, el ejido La Albarrada no perderá jurisdicción sobre las 500 hectáreas donadas.

Sin mínimo requerido

Kalax señaló que la invitación es para aquellos que tengan grandes extensiones de tierra, pero también para los que cuenten con una uno o dos hectáreas. “No consideraremos un mínimo porque cualquier espacio que tenga un carácter de protección es valioso para la conservación del medio ambiente”, expresó.