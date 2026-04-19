Llaman a limpieza antes de reapertura

Ante la proximidad de la reapertura del Museo de la Ciudad, los colectivos que participan en su ella llamaron a la ciudadanía a sumarse en las tareas de limpieza y mantenimiento que se realizarán hoy domingo.

La fundación Fernando Castañón Pro Museo, llamó a la ciudadanía a unirse antes de abrir las puertas del recinto, señalando que “se necesitan manos”.

Invitan a participar

“Este domingo 19 de abril, súmate al Domingo de Brigadas y ayúdanos a dejar listo el espacio para su reapertura. Trae artículos de limpieza. Participa, colabora, construye el Museo de la Ciudad”, dijeron.

Es de señalar que en el museo se han realizado diversas actividades de manera reciente, destacando un plan de intervención artística que será ejecutado en la brevedad.