Llaman a personas físicas a realizar la declaración anual

En el marco del periodo de presentación de la declaración anual para personas físicas, especialistas en materia fiscal hicieron un llamado a la población a cumplir en tiempo y forma con esta obligación, al señalar que no solo permite evitar sanciones económicas, sino que también fortalece la confianza en el sistema tributario y brinda certeza en la administración de las finanzas personales.

La contadora pública certificada Rocío Guadalupe Cárdenas Santos, integrante del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, explicó que en un entorno económico cada vez más dinámico y con mayores exigencias normativas, el cumplimiento fiscal debe asumirse como un acto de responsabilidad ciudadana y financiera.

Indicó que la declaración anual representa una oportunidad clave para que los contribuyentes revisen de manera integral su situación fiscal, verifiquen la información precargada por la autoridad, validen sus ingresos, deducciones y retenciones, y, en su caso, accedan a devoluciones o corrijan inconsistencias que podrían derivar en problemas futuros.

“La declaración anual no debe entenderse únicamente como un trámite administrativo. Es un ejercicio de responsabilidad que impacta directamente en la estabilidad financiera de las personas y en la confianza hacia las instituciones”, señaló.

Principales retos

Cárdenas Santos advirtió que uno de los principales retos para las personas físicas es la complejidad del sistema fiscal mexicano, lo que puede generar dudas o errores al momento de presentar la declaración. Por ello, recomendó a los contribuyentes informarse de manera adecuada y, de ser necesario, acudir con especialistas que les permitan cumplir de forma correcta con sus obligaciones.