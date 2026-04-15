Llaman a solidarizarse con desplazados del CNI

A unos días que se lleve a cabo la audiencia de Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Hernández Moreno, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) Chiapas, distintas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) han pedido a la opinión pública tomar acciones ante el riesgo de detención.

En un comunicado publicado por el propio CNI, se llama a una acción simultánea los días 14, 15 y 16 de abril, publicando mensajes en los que se exija, entre otras cosas, la “libertad inmediata e incondicional de Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez Gómez”, quienes también se encuentran detenidos desde el 12 de febrero de este año.

La situación se da por una disputa de tierras que ha registrado el Frayba, en la que ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. “Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad”, indica el centro de derechos humanos.

Actos de judicialización

Según información del Frayba, después del desplazamiento forzado, se empezó con actos de judicialización y criminalización contra integrantes del CNI, vinculando a proceso a otros integrantes del congreso, mientras que a Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Exigencias

La audiencia de algunos de los implicados será el 16 de abril al medio día, por lo que el CNI ha exigido en su comunicado el desistimiento de la causa penal 41/2025 y cancelación inmediata de las ocho órdenes de aprehensión, así como la restitución de tierras y viviendas a las ocho familias.