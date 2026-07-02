Llaman al rescate del sabino en su día

Como parte del Día del Árbol Nacional dedicada en México al sabino o ahuehuete, el colectivo ciudadano por la biodiversidad Heliomaster recordó que esta especie que da nombre al río Sabinal se encuentra en alerta pues está desapareciendo de sus orillas

Antiguamente, decenas de estos ejemplares crecían en los alrededores del cauce, pero hoy esa imagen es “casi un recuerdo”.

La modificación del cauce, el crecimiento urbano sin planificación, la pérdida de áreas verdes y las intervenciones agresivas al ecosistema han impedido que nuevas generaciones de Sabinos logren establecerse.

El colectivo señaló que las prácticas de desazolve, no solo remueven sedimentos, sino que arrasan con semillas, plántulas y la fauna silvestre que depende del río.

Proyectos

Para revertir esta pérdida, Heliomaster subrayó la urgencia de contar con viveros y espacios dedicados a resguardar y propagar Sabinos originarios del propio río Sabinal.

Una vez que se restauren las condiciones adecuadas, será posible reintegrar estos ejemplares a los sitios donde aún hay oportunidad de recuperar el ecosistema, esta acción, dijeron, es clave para proteger el patrimonio genético de una población única.

El colectivo destacó que este trabajo ya ha comenzado mediante el Proyecto de Revitalización del Río Sabinal, una iniciativa conjunta donde participan instituciones gubernamentales, académicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía organizada.

Expresaron su reconocimiento a todas las personas e instituciones que se han sumado a este esfuerzo colectivo, y subrayaron que la recuperación del río solo será posible con la participación de todos.

En el marco del Día del Árbol Nacional, el mensaje del colectivo fue proteger al Sabino, al hacerlo se protege la historia, la biodiversidad y la identidad de Tuxtla Gutiérrez, “un río con Sabinos… es un río con vida” concluyeron.