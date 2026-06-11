Llega balastro y envían azúcar a otro país

Arribó a Puerto Chiapas un barco carguero con más de 38 mil toneladas de balastro; otro llegó para trasladar 20 mil toneladas de azúcar chiapaneca a Estados Unidos.

El buque carguero M/V Leonard Schulte, de bandera de Singapur y procedente de Ningde, China, arribó para descargar 38 mil toneladas de balastro, que es utilizado en los trabajos de construcción de la Línea K del ferrocarril Interoceánico.

De acuerdo con la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), el balastro “será destinado a la conclusión de los trabajos de infraestructura de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.

“Este último, es un proyecto estratégico que fortalecerá la conectividad logística y de desarrollo económico del sur-sureste del país”, precisó.

Por su parte, el buque granelero JNS Prosperity, hizo su arribo para cargar y trasladar 20 mil toneladas de azúcar producida en Huixtla, misma que lleva como destino los Estados Unidos.

La Asipona destacó que con estas acciones se impulsa el comercio internacional y las exportaciones del estado.

“El arribo de estas grandes embarcaciones consolidan a Puerto Chiapas como un punto clave para el crecimiento y la logística, además que sus operaciones contribuyen al crecimiento de la infraestructura nacional”, apuntó.