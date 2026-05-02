Llega Calles Felices a La Esperanza

El alcalde Ángel Torres, junto a vecinas y vecinos, dio el banderazo de inicio a una calle más en la colonia La Esperanza, como parte del programa Calles Felices, en la avenida Yajalón entre Palenque y Ocosingo, y en la calle Ocosingo entre Yajalón y Comitán.

Con este proyecto se construyen calles integrales: pavimentación con concreto hidráulico, drenaje sanitario, agua potable, alumbrado público, banquetas, señalética y pintura en fachadas, con lo que se mejora la movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias.

Justicia social

Al comentar que hace semanas inauguró más de 400 metros lineales con concreto hidráulico, el presidente Ángel Torres destacó que estas acciones representan justicia social, al llevar infraestructura digna a zonas que por años estuvieron en el olvido, como es el caso de La Esperanza.