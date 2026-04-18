Llega Calles Felices a Nueva Concepción

Vecinos de la colonia Nueva Concepción y Arroyo Blanco, así como de otras colindantes al oriente norte de la ciudad, recibieron al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, para dar el banderazo de inicio a la pavimentación de 311 metros lineales de vialidad, que incluye drenaje sanitario, alumbrado público y señalética.

Apunto de caer la tarde, este viernes 17 de abril, los vecinos se asomaban desde sus ventanas, otros caminaban rumbo al punto de reunión, ahí donde recibirían al alcalde. Varios portaban pancartas de apoyo y agradecimiento, porque dicen “era una zona olvidada”.

Panorama

Autos iban y venían en esas calles rugosas, que durante años han acompañado estas colonias. Aunque bien delineadas y con líneas de pavimentos para que circulen los automóviles, hay zonas donde es complicado la movilidad, y otras en las que es imposible, pero esperan que con estas acciones este panorama cambie.

Poco a poco, entre las 5 y 6 de la tarde los vecinos se daban cita en la cercanía de la iglesia de la colonia, atendiendo al llamado del equipo de sonido que los convocaba a salir y recibir al presidente municipal. En el lugar ya había instalada una mampara y a lado una excavadora para el protocolo del banderazo.

El calor no fue impedimento, porque al caer la noche fue cesando, dejándose sentir el aire fresco; las familias llegaban curiosas al evento, a la expectativa. Alrededor de las 5:25 de la tarde, el presidente llegó a la colonia y realizó una caminata de al menos tres cuadras junto a varios vecinos.

Transmisión en vivo

Entre porras y palabras de apoyo, el alcalde caminó con celular en mano, haciendo una transmisión en vivo para dar a conocer esta obra. Al cuello ya tenía collares de flores de mayo que le colocaron en cuanto llegó. Al llegar a la mampara inició el protocolo.

El representante de la colonia, don Conchito, como es llamado por sus vecinos, agradeció que hayan sido tomados en cuenta para el programa Calles Felices, porque antes habían sido olvidados por años. Manifestó el respaldo de los vecinos, que al unísono gritaban estar con el alcalde.

Más de 700 mdp

El presidente Ángel Torres comentó en entrevista que son más de 700 millones de pesos que se invertirán en el programa Calles Felices este año, una buena cantidad de los recursos enviados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Indicó que realizaron a través de un comité toda una planeación estratégica, diseñada para poder llevar este programa a todas las colonias que lo necesitan, por lo que los trabajos serán permanentes.

Destacó el respaldo y acompañamiento del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para poder seguir adelante.