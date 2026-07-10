Llega el Comedor Móvil a la colonia 2 de Febrero

Como parte de las acciones que impulsa la Secretaría del Humanismo para apoyar la economía de las familias, Paco Chacón llevó el Comedor Móvil a la colonia 2 de Febrero, en Tuxtla Gutiérrez, donde convivió con las personas beneficiarias de este programa que acerca alimentos calientes y nutritivos a quienes más lo necesitan.

Durante el recorrido, destacó que esta iniciativa forma parte de la visión humanista que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez, cuyo propósito es acercar programas que respondan a las necesidades de la población y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas.

Cercanía

Al escuchar a las y los vecinos, Paco Chacón señaló que el contacto directo con la ciudadanía permite conocer de primera mano sus necesidades y fortalecer programas que generan beneficios reales en las colonias.

“La esperanza se construye con el pueblo; en el territorio, donde las necesidades se escuchan, las realidades se transforman y el servicio se convierte en acciones que cambian vidas”, resaltó.

Finalmente, Paco Chacón reiteró que el compromiso de la Secretaría del Humanismo es seguir cumpliendo con las familias chiapanecas mediante programas que contribuyan a una mejor alimentación y apoyen su economía, porque la palabra se honra y el humanismo se demuestra con acciones que llegan directamente a la gente.