Llega otro crucero a Puerto Chiapas

Procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, este martes hizo su arribo a Puerto Chiapas el crucero MS Koningsdam, con dos mil 449 pasajeros y mil 22 tripulantes, con lo que se fortalece la actividad turística de la región de la frontera sur y el Soconusco.

Este es el segundo buque turístico que llega en menos de una semana, el cual lleva como destino el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima.

Con música de marimba, bailes regionales, exposiciones artesanales y gastronómicas, fueron recibidos los visitantes que recorrieron diversas rutas en la zona.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), precisó que el buque pertenece a la naviera Holland America Line y es uno de los más grandes en su tipo, con 299.79 metros de eslora -largo- y 35 de manga -ancho-.

“Este arribo reafirma a Puerto Chiapas, como un destino clave en la ruta de cruceros del Pacífico, impulsando el turismo y la derrama económica en beneficio de la región”, precisó.

Apenas el pasado 16 de abril también hizo su arribo el buque MV Seabourn Quest, procedente de Bahías de Huatulco en Oaxaca y con destino a Puerto Quetzal, Guatemala.

Se estableció que para garantizar la seguridad de los turistas de cruceros se desplegó también un amplio operativo en todas las rutas que recorrieron, desde el centro de Tapachula hasta la zona arqueológica Izapa.