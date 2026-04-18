Llega ruta gastronómica ADO a Chiapas

Arrancó el festival gastronómico “Cuna de sabores”, un espacio que reúne lo mejor de los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Este evento organizado por la fundación ADO, busca resaltar lo mejor de los pueblos y fortalecer la economía de las familias participantes.

Gledy Montoya Escobar, jefa de Fundación ADO en Chiapas y Centroamérica, explicó que esta es la segunda parada del evento, luego de que la primera edición se realizó en marzo en Oaxaca, donde también participó un grupo de artesanas y productoras chiapanecas.

Ahora, la entidad es anfitrión y recibe a visitantes de otras regiones representativas, como Córdoba, Veracruz; la Sierra de Oaxaca y la zona centro de Puebla.

Surgimiento

Montoya Escobar señaló que la idea surgió desde la fundación al considerar las terminales ADO como puntos de encuentro seguros, donde los artesanos con los que ya colaboran en iniciativas de inversión social pueden realizar comercio justo.

De esta forma, se busca que los productores tengan vinculación con otros sectores, muestren la diversidad de sus productos, incrementen sus ventas y fortalezcan la economía de sus hogares.

La elección de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla responde a que estas entidades representan un cúmulo de tradiciones y una riqueza gastronómica impresionante, comparten elementos fundamentales como el maíz, el cacao y el café en sus diversas variedades, y lo que se busca es exponer la transformación de estos productos en diferentes alimentos.

Más de 9 mdp

Por su parte, Enrique Romero Luna, gerente comercial de Chiapas Altos de Mobility ADO, destacó que en la entidad la fundación realizó durante 2025 una inversión social de 9 millones 24 mil pesos que benefició a mil 487 personas en 17 municipios.

Reconoció que el verdadero impacto de este trabajo va más allá de la inversión económica, es el reflejo en la reducción de brechas de pobreza, en el fortalecimiento de proyectos productivos liderados por mujeres, en la consolidación de iniciativas comunitarias.

Primera edición

Sobre la participación de la delegación de Chiapas en la primera edición, la jefa de la fundación comentó que los productores chiapanecos siempre buscan movilizar productos que representen su identidad, tradiciones y cultura.

Al viajar a otros estados llevan la esencia y calidez chiapaneca, y regresan contentos porque logran vender su inventario, lo que representa una fuente importante de ingresos.

Finalmente, Montoya Escobar invitó al público en general a visitar la terminal ADO de Tuxtla Gutiérrez, ubicada en la 5a Norte, junto a la conocida plaza comercial. La ruta gastronómica estará activa hasta el domingo 19 de abril, en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche.

Como parte de las actividades, se llevarán a cabo distintos eventos culturales. “Vengan a desayunar, vengan a buscar la comida, se van a divertir”, concluyó.