Llegan más lentes a escuelas primarias públicas de Tuxtla

Con el objetivo de fortalecer la salud visual de niñas y niños de la capital chiapaneca, el presidente municipal Ángel Torres Culebro, junto a la directora general del DIF Tuxtla, Estephanie Frías, encabezó una edición más del programa TuxLentes en beneficio de estudiantes de la escuela primaria Jorge Tovilla Torres, ubicada en la colonia Pomarrosa.

Acompañado por las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe, así como por el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo, y autoridades escolares, el alcalde capitalino explicó que de manera previa se realizan exámenes de la vista para detectar las necesidades de cada estudiante y, posteriormente, se lleva a cabo la entrega de lentes graduados.

Respaldo

Con estas acciones, el gobierno municipal que encabeza Ángel Torres reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de la niñez tuxtleca, al brindar apoyos que contribuyen al mejor desempeño académico de las y los estudiantes, además de representar un respaldo a la economía de las familias capitalinas.