Llegará a SCLC obra “Sor Juana, la Musa de los Volcanes”

En los próximos días estará en San Cristóbal de Las Casas, y en diversos foros de Chiapas, la puesta en escena “Sor Juana, la Musa de los Volcanes”, montaje de la compañía Teatro Comunitario de Los Volcanes, dentro del programa Mega México en Escena, con el proyecto de Volcán a Volcán Sin Fronteras.

Actualmente, la obra está realizando “La Ruta de Sor Juana”, recorriendo lugares importantes donde la llamada Décima Musa vivió en diferentes etapas de su vida.

Los organizadores informaron que “Sor Juana, la Musa de los Volcanes” ha sido presentada en el Centro Cultural Bicentenario, de Texcoco; en el Centro Cultural Nepantla; y en la Iglesia de San Rafael, en San Rafael Tlamalco, Estado de México.

Espectáculo

La puesta en escena “Sor Juana, la Musa de los Volcanes”, es un espectáculo en el que, como si fuese un sueño, la Musa despierta para llevarnos a un recorrido por su vida, desde que era niña y aprendió sobre la lengua y la cultura náhuatl, escribiendo a los 9 años de edad la “Loa al Sacro Monte”, pasando por sus más importantes obras como “Primero Sueño”, “Redondillas”, “La Loa al Divino Narciso” y demás obras que la llevaron a ser la escritora más importante del continente.

Siendo la séptima vez que se repone desde su creación, en el año 2007, cuando fue escrita por su autor y director Raúl Pérez Pineda, la obra teatral seguirá su recorrido por diferentes atrios de iglesia de la región de Los Volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

“Sor Juana, la Musa de los Volcanes” fue producida por primera ocasión por el Focaem y, posteriormente, en los años 2009, 2010 y 2011 la producción fue gracias al FONCA, presentándose además en el “Teatro Morelos” del IMSS.