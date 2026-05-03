Llegarán 600 mdp de inversión a Berriozábal

Una inversión cercana a los 600 millones de pesos (mdp) podría llegar próximamente al municipio de Berriozábal a través de la iniciativa privada, se prevé la edificación de centros de distribución (Cedis) que abonarán al desarrollo de la zona metropolitana.

Así lo confirmó en entrevista Jorge Acero, alcalde del municipio, quien además dijo que la ubicación para llevar a cabo estos proyectos se encuentra en un punto clave para los municipios aledaños.

Detalló que estos Cedis comenzarán a construirse entre junio y julio de este año, y que en total serán tres empresas las que se instalen en esta primera etapa, aunque no reveló qué firmas se establecerán.

Nuevos empleos

Se espera que con la llegada de estas empresas traigan consigo la creación de nuevos empleos, así como potenciar el crecimiento económico de municipios como Ocozocoautla, Berriozábal y parte poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Acero señaló que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Economía del estado, a cargo de su titular Luis Pedrero, para atraer más inversiones aprovechando la ubicación estratégica de Berriozábal, en el paso hacia Tuxtla y sobre el corredor de la autopista.

Asimismo, el alcalde reveló que la cadena de autoservicio mexicana “Chedraui” ya realiza estudios de mercado y de terrenos en el municipio, con miras a abrir un formato de supermercado.

Acero agregó que las universidades también serán un detonante para que más empresa volteen a ver el municipio y confió en que con el impulso del actual gobierno, se concreten estos proyectos.