Lleva la “ERA de las mujeres” a tres municipios

Con el firme objetivo de brindar herramientas que transformen la vida comunitaria, la titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, encabezó las actividades del programa “ERA de las Mujeres” en los municipios de Chalchihuitán, Aldama y Tila, mediante la implementación del curso-taller de “Pintura Básica”.

Esta iniciativa contó con la entusiasta participación de las mujeres de estas localidades, quienes adquirieron conocimientos y habilidades prácticas que les permitirán desarrollar nuevas capacidades y acceder a herramientas para fortalecer su autonomía económica.

El propósito fundamental de este programa es demostrar que las mujeres tienen la capacidad de aprender diversos oficios, incluidos aquellos que tradicionalmente no se les enseñaban. Al brindarles estos conocimientos, la funcionaria estatal destacó que se busca incentivar la autosuficiencia de las beneficiarias, dándoles la posibilidad de desarrollar una actividad productiva, generar sus propios ingresos y fortalecer la economía de sus hogares.

“La ERA de las Mujeres nace con el propósito de acercar herramientas y conocimientos que les permitan aprender nuevos oficios, incluso aquellos que tradicionalmente no han estado a su alcance. Queremos que descubran sus capacidades, que sean más autónomas y que aprovechen estos aprendizajes para contribuir a la economía de sus hogares”, afirmó la titular de Infraestructura.

Asimismo, informó que el programa no se detiene y en la actualidad se sigue desarrollando en la capital Tuxtla Gutiérrez, desde donde se coordinan los esfuerzos para replicar estas jornadas de manera paulatina en más municipios del estado, asegurando que los beneficios alcancen a un mayor número de familias chiapanecas.