Llevamos justicia social al rescatar espacios públicos

Al inaugurar la rehabilitación de la plaza Las Palapitas, ubicada en la comunidad de Playa Linda, el alcalde Yamil Melgar Bravo afirmó que su gobierno lleva justicia social al rescatar espacios deportivos y comunitarios, como este punto emblemático que ahora ofrece mejores condiciones para la convivencia familiar, la práctica del deporte y la recreación de la población local y de los visitantes.

El alcalde destacó que la recuperación de los espacios públicos es una prioridad en su administración, al representar áreas de encuentro social, impulso a la salud y fortalecimiento del tejido comunitario, subrayando que con obras como esta se reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula con el bienestar y la seguridad de las familias.

Acciones

El secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, informó que se instalaron 12 sanitarios nuevos, dos lavabos, techumbre, rehabilitación del tanque elevado, así como la instalación de puertas, ventanas nuevas y piso antiderrapante en baños y regaderas, garantizando condiciones adecuadas de higiene y seguridad para los usuarios.

Como parte de las acciones integrales se realizó la aplicación de pintura antiderrapante en la cancha deportiva, la colocación de dos tableros con base movible para básquetbol, dos porterías movibles para fútbol y la instalación de seis postes con lámparas solares de 100 watts, con lo que se mejora la iluminación y se promueve el uso seguro del espacio en horarios nocturnos.

Respaldo

Los habitantes de Playa Linda resaltaron que dicho espacio permaneció por más de 25 años en el abandono, por lo que la obra del edil Yamil Melgar es motivo de orgullo y esperanza para la comunidad, al devolverles un punto de encuentro digno, seguro y funcional que impulsa la convivencia familiar, el deporte y el turismo local.

Al evento asistió la secretaria de Juventud y Deporte Municipal, Brenda Contreras Edelmann; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; el secretario de Servicios Públicos, Paul Muñoz; la coordinadora de Copladem, Julissa Janet Castillejos Rodríguez; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; la presidenta de la Sociedad Las Palapitas, Leonides Rojas; el representante de la Sociedad Las Palapitas, Sabino Rojas Arias; el titular del Órgano Interno de Control, José Alfredo Jiménez Reyes; entre otros servidores públicos e invitados.