Llevan obras prioritarias a Copainalá y San Fernando

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por la región Mezcalapa, donde impulsó acciones en materia de igualdad de género e infraestructura carretera, educativa y de agua potable. En ese marco, destacó que, tras la recuperación de la paz, el gobierno de la Nueva ERA continúa promoviendo obras y programas que fortalecen el bienestar social, el crecimiento económico y la prosperidad de las comunidades.

En Copainalá, el mandatario inauguró la rehabilitación del camino Copainalá-Coapilla-Ocotepec, obra en la que se invirtieron más de 8.8 millones de pesos (mdp) y que beneficiará a más de 46 mil habitantes. Asimismo, entregó el Centro Libre del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim). Reiteró que continuará trabajando de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum para generar mayores oportunidades para las y los chiapanecos.

Nuevo proyecto

De igual forma, anunció la ampliación del sistema de agua potable, proyecto al que se destinarán más de 43 millones de pesos (mdp) y que garantizará este servicio a más de siete mil personas de distintas comunidades. Explicó que esta inversión, además de generar empleos, contribuirá a mejorar la calidad de vida de las familias.

“Trabajamos con la conciencia de servirle a Chiapas. Quiero que el pueblo de Copainalá tenga mejor conectividad, agua potable, mejor educación y mayor bienestar para las familias. Vamos a seguir trabajando para no fallarles y cumplirles”, expresó.

Más tarde, el gobernador visitó el municipio de San Fernando, donde entregó infraestructura educativa en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) Plantel 01, con una inversión de 1.5 millones de pesos. Además, inauguró la construcción y el mejoramiento integral del camino San Fernando-Monterrey-Las Maravillas, obra en la que se invirtieron más de 14.2 millones de pesos y que favorecerá a siete mil 500 personas.

Próximamente

En este municipio también anunció la próxima entrega de la modernización del camino San Fernando-Colonia Cuauhtémoc, así como la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad Benito Juárez.

“Nos propusimos llevar infraestructura educativa. Aquí tenemos una inversión de 11.8 millones de pesos para intervenir escuelas primarias, jardines de niñas y niños y secundarias, con el propósito de fortalecer la educación. También estamos invirtiendo en caminos, rehabilitación de drenajes y la planta de tratamiento, entre otros rubros. Es una inversión histórica en acciones que construiremos junto con ustedes. Entregaremos un Chiapas en paz, un Chiapas distinto al que recibí”, manifestó.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que el Centro Libre de Copainalá es un espacio destinado a brindar atención psicológica, asesoría jurídica, acompañamiento y promoción social para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Añadió que contará con una ludoteca y áreas recreativas para fomentar la convivencia y el bienestar, e invitó a la población a aprovechar estos servicios para fortalecer una vida libre de violencia.

Programa Carreteras Vivas

A su vez, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, refrendó el compromiso de seguir impulsando el programa Carreteras Vivas para cumplir la meta de rehabilitar más de dos mil kilómetros en toda la entidad. Asimismo, exhortó a la población a contribuir al cuidado y conservación de la infraestructura carretera.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, informó que todas las obras iniciadas en Copainalá ya fueron concluidas. Además, anunció la construcción de un nuevo bachillerato en la comunidad José María Morelos y Pavón, en Coapilla, con una inversión superior a 17 millones de pesos.

Asimismo, detalló que en el Cecyte Plantel 01 de San Fernando se inauguró un aula didáctica equipada, además de un muro de contención, andadores, red eléctrica y señalización, en beneficio de mil 207 estudiantes.

Trabajos de ampliación

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, anunció que el próximo 20 de julio iniciarán los trabajos de ampliación del Sistema de Agua Potable en Copainalá, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 100 por ciento de este servicio.

Durante el recorrido por el Cecyte Plantel 01 de San Fernando, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecytech), Luis Guadalupe Morales Ángeles, presentó, junto con estudiantes, un proyecto de generación de energía eléctrica mediante aerogeneradores, capaz de transformar la energía eólica en electricidad.

Los presidentes municipales de Copainalá, Carlos Cruz Cruz; y de San Fernando Ediberto Gutiérrez Aguilar, agradecieron al gobernador por las obras y acciones que se realizan en sus municipios y que impulsan el bienestar de las familias de distintas comunidades.

En representación de las mujeres de Copainalá, Leticia Hernández Estrada, Tejedora de la Patria, Voz y Fuerza de las Mujeres, reconoció a Eduardo Ramírez por mantener un gobierno cercano a la población y conducir la transformación de Chiapas con transparencia. En representación de las y los habitantes de San Fernando, Lucy del Carmen Rodríguez agradeció al Gobierno del Estado por impulsar obras y acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias.

A esta gira asistieron la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter; las diputadas locales Rosalinda López Sánchez y María Mandiola Totoricagüena; la presidenta del DIF municipal de Copainalá, Aurora Patricia Arévalo Martínez; la presidenta municipal de Coapilla, Yadira Pérez Pérez, entre otras personas invitadas.