Llevarán debate sobre migración a 13 municipios

La promoción de los derechos humanos, la reflexión sobre los fenómenos migratorios y el fortalecimiento de la cultura comunitaria, serán los ejes de una amplia agenda de actividades que recorrerá distintas regiones de Chiapas durante los próximos meses, a través del ciclo documental “Mirador: Historias sin Fronteras”.

Jorge Vleeschower, presidente de la Fundación Siembra Arte, señaló que el encuentro tendrá lugar del 11 de junio al 15 de julio, en una muestra integrada por cinco producciones cinematográficas que abordan temas relacionados con la migración y la relación entre México y Estados Unidos.

Explicó que el proyecto se desarrolla en coordinación con DocsMX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, y busca ampliar el acceso a la oferta cultural más allá de las grandes ciudades.

“Queremos universalizar el acceso a la cultura. Por ello, las proyecciones no se limitarán a Tuxtla Gutiérrez, sino que llegarán a otros municipios”, mencionó.

De acuerdo con los organizadores, las funciones serán completamente gratuitas y se realizarán en 13 sedes distribuidas entre casas de cultura, espacios comunitarios y foros independientes.

Durante la presentación, Ivana Villatoro, presidenta del Colegio de Estudiantes de Derecho del Estado de Chiapas, destacó que las actividades buscan generar diálogo sobre temas que pocas veces son abordados públicamente en la entidad, particularmente aquellos relacionados con derechos humanos y movilidad humana.

Además de las proyecciones, se impartirán talleres, conferencias y actividades formativas sobre derechos humanos y derecho migratorio, con el propósito de que el público cuente con herramientas para comprender mejor las problemáticas abordadas en los documentales.

Vleeschower, subrayó que la fundación mantiene una estrategia de trabajo basada en los llamados “semilleros artísticos”, programas enfocados en acercar disciplinas como literatura, cine y teatro a jóvenes de distintas comunidades.

“El objetivo es acompañar a las juventudes y generar nuevas generaciones de lectores, escritores y creadores en Chiapas”, expresó.