Localizan a menor desaparecida

Este fin de semana fue localizada sana y salva la menor Erika Janeth Meza Luna, de 7 años de edad, originaria del municipio de Tenejapa, luego de permanecer desaparecida desde el pasado 10 de mayo de 2026.

De acuerdo con la información oficial, la niña fue encontrada tras una ardua investigación de campo realizada por elementos de la Fiscalía de Justicia Indígena, quienes implementaron diversas acciones de búsqueda en la región.

Erika Janeth había sido vista por última vez en la localidad de Pactetón, municipio de Tenejapa, lo que generó preocupación entre familiares y habitantes de la zona, debido a que se consideraba que su integridad podría estar en riesgo.

Finalmente, se dijo que la pequeña recibió apoyo por parte de las autoridades correspondientes y posteriormente fue entregada a sus familiares, quienes agradecieron el respaldo de la ciudadanía y de las autoridades que participaron en la difusión y búsqueda para lograr su pronta localización.