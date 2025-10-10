Logran retorno humanista de familias desplazadas

En un acto de reconciliación y esperanza, el Gobierno del Estado de Chiapas, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, concretó el retorno humanista de ocho familias integradas por 49 personas, originarias del sector Santa Martha, en el municipio de Chenalhó. Este hecho, que pone fin a un conflicto iniciado en 2016, representa el primer retorno humanista de la actual administración.

La secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz, encabezó la Jornada por la Paz, Retorno Humanista, un encuentro que simboliza la reconstrucción del tejido social y el restablecimiento de la convivencia pacífica en la región. En su mensaje, destacó que este logro es resultado del diálogo, la conciliación y la voluntad de las comunidades para construir una nueva etapa de entendimiento.

La reconciliación es posible

“El gobernador Eduardo Ramírez nos ha instruido trabajar por la paz y la unidad de Chiapas. Hoy, con el regreso de estas familias, reafirmamos que la reconciliación es posible cuando se privilegia la palabra, el respeto y la voluntad de convivir en armonía”, expresó Conde Ruiz.

Durante la jornada, el presidente municipal de Chenalhó, Alberto López González, y el comisariado de Bienes Comunales del sector Santa Martha agradecieron al gobernador del estado por la estrategia de seguridad y el arduo trabajo de pacificación que hicieron posible este regreso. Coincidieron en calificar esta fecha como un día histórico para el municipio y un ejemplo de la coordinación entre gobierno y sociedad.

Acompañaron esta actividad el subsecretario de Educación, Gilberto de los Santos Cruz; la subsecretaria de Programas de Bienestar y Humanismo, Leticia Albores Ruiz; el director de la Policía Estatal Preventiva, Luis Antonio Coutiño Ruiz; el fiscal de Justicia Indígena, Lorenzo López Méndez; el subsecretario regional de la Zona Altos, Dagoberto de Jesús Hernández López; la directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Lesdy Calvo Chacón; y José Valenti Manzo Monjarás, en representación de la Secretaría de Protección Civil.

Asimismo, asistieron la titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Chiapas, Ema Cruz Cruz; Alan Coronel Mancilla, representante de la Guardia Nacional; Floralma Gómez Sántiz, directora de Derechos Humanos; y Jorge Humberto Molina Gómez, coordinador de Asesores de la SGGyM.

Representando a las familias retornadas, Enrique Díaz Pérez, María López Velasco, Silvia López Pérez, Candelaria Hernández Sántiz y Micaela Gómez Pérez compartieron su agradecimiento y esperanza por iniciar una nueva etapa de convivencia y desarrollo en paz.