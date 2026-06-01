Maestros de la Costa Grande viajan a CDMX

Este domingo partieron con dirección a la Ciudad de México un contingente de aproximadamente 200 maestros de distintas instituciones de la región Costa Grande. Se trata de comisiones que participarán en el paro nacional indefinido que inicia el lunes 1 de junio por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para protestar en contra de la Ley del Issste 2007 y exigir la abrogación de la reforma educativa.

Aclararon que a esa comisión de maestros que por la mañana abordaron tres autobuses a CDMX, mientras que la mayoría se dirigirá a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para realizar movilizaciones y, conforme avance el movimiento, se seguirá enviando a más integrantes al plantón en el centro del país.

El responsable de la Caja de Ahorro de la Costa Grande, Ervin Herrera Estudillo, dio a conocer que los maestros viajan con el objetivo de exigir al gobierno federal la abrogación de la reforma de la Ley del Issste de 2007, que impide una jubilación digna.