Maestros jubilados reciben formatos de seguro de vida

Maestros jubilados y pensionados de Chiapas hicieron un reconocimiento a la dirección general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), que afirman ha mostrado voluntad para atender los rezagos que presenta la institución no solo en materia administrativa sino en el ramo de la salud, el profesor Luis Manuel Estudillo Franco informó que este martes se reunieron para hacer el llenado de los formatos del seguro de vida y tener la certeza de su vigencia ante cualquier emergencia que pudiera ocurrir con ellos.

Reunidos en caluroso salón de la Subsecretaría de Gobierno en la unidad administrativa, los 71 miembros y 22 de nuevo ingreso del Frente Democrático en Defensa del Maestro Pensionado y Jubilado de Chiapas, el presidente de la organización, profesor Estudillo Franco, reconoció que la lucha de los maestros y la buena voluntad del director general se conjuntaron para que hoy se tengan nuevas expectativas en el Isstech de Tapachula.

Isstech brinda certeza

Refirió que el compromiso en la pasada minuta es que los formatos de la aseguradora se llenarían esta fecha en Tapachula y se cumplió con lo que hay certeza de que existe vigencia en la protección, reconocieron que poco a poco se va avanzando en los temas administrativos, pero sobre todo en la atención médica.

Expuso que los compromisos pendientes que se tienen programados para que se cumplan a más tardar en el mes de junio fueron la remodelación de la clínica que ya se hizo, la adquisición de equipos para tomografías dentro de las instalaciones, una clínica dental, equipo de rayos X y lo necesario para los estudios de las mujeres.

Temas que aún están en análisis son el bono anual que no se ha modificado durante muchos años y que esperan tener el beneficio, además de la promesa de la casa geriátrica para Tapachula ya que estas solo existen en Tuxtla y Comitán.