Mala calidad del aire no se origina en la ciudad

El presidente del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Ambientales, Agustín González González, advirtió que la mala calidad del aire que afecta a la capital del estado debe analizarse con profundidad, ya que sus fuentes contaminantes no se encuentran dentro de Tuxtla, sino en los municipios aledaños.

“La contaminación de la calidad del aire no proviene de Tuxtla. Proviene de las partes de la periferia de Tuxtla”, explicó el especialista. Señaló que la configuración geográfica de la ciudad —ubicada en una cuenca rodeada de montañas— provoca que los contaminantes se concentren sin poder disiparse. “Todo se queda en Tuxtla. La única salida natural tenemos las partes bajas, que es Chiapa de Corzo”, detalló.

Factores

González González subrayó que, además de la forma del valle, la falta de viento impide que la contaminación fluya. “Cuando hay mala calidad de aire, no hay movimiento de viento. Eso no hace que la contaminación fluya”, afirmó. En contraste, mencionó que la lluvia ayuda a precipitar los contaminantes al suelo: “La única forma de que los contaminantes se precipiten es a través de la lluvia y del viento, pero no tenemos viento, entonces tiene que ser a través de la lluvia. Por ejemplo, ayer llovió y hoy amanecimos con buena calidad de aire”.

El presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales precisó que los indicadores críticos no están asociados directamente al parque vehicular, sino a las partículas menores a 2.5 microgramos.

“No es por bióxidos de nitrógeno, sulfuros o monóxidos. Se da por partículas, ¿qué quiere decir eso? Que es por polvo y por incendios”, explicó. En ese sentido, llamó a identificar dónde se están realizando quemas o arrastre de tierra en la periferia, ya que el viento arrastra todo hacia Tuxtla.

Padrón vehicular

También señaló la necesidad de contar con un padrón vehicular actualizado para evaluar su impacto real, aunque reiteró que el problema principal son las partículas sólidas.

Ante el escenario de acumulación continua de contaminantes, González González propuso una medida estructural: “hay que reforestar las periferias. Afortunadamente, si lo hacemos en las periferias, nos va a ayudar mucho a reducir los niveles de calidad del aire”.

Concluyó que es urgente poner atención a lo que ocurre en los municipios circundantes, pues “todo el viento viene a Tuxtla y aquí se queda, y no se mueve el aire. Estamos acumulando y acumulando contaminantes”.

El especialista hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para implementar monitoreos constantes y campañas de prevención de incendios, así como programas de reforestación en las zonas altas que rodean la capital chiapaneca.