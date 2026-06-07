Mantiene Chiapas un crecimiento al alza

La economía de Chiapas mantiene una trayectoria ascendente con un crecimiento del 2.6 por ciento, respaldado por el fortalecimiento de las finanzas públicas, la reestructuración de la deuda estatal y una mayor conectividad aérea, informó el secretario de Finanzas, Manuel Pariente Gavito.

En entrevista, el funcionario detalló que los indicadores más recientes reflejan avances concretos de la actual administración. “Vamos creciendo. Acabamos de dar un informe la semana pasada y aumentamos el 2.6 por ciento”, afirmó.

Deuda pública

Uno de los ejes centrales del optimismo oficial es la reestructuración de la deuda pública, una medida que, según Pariente Gavito, generará ahorros significativos para las arcas estatales. “Es una reestructuración que va a traer grandes beneficios de ahorro”, aseveró, y añadió que esos recursos se traducirán en mejoras directas para los contribuyentes chiapanecos.

El titular de Finanzas también destacó la importancia de la conectividad aérea como motor del desarrollo local. En ese sentido, celebró la apertura de nuevas rutas nacionales e internacionales, entre ellas el próximo vuelo de United Airlines con destino a Houston, así como la conexión entre Tuxtla Gutiérrez y Puebla operada por Volaris.

“Imagínate abrir Chiapas con una ruta más al extranjero. Es una maravilla. Estamos conectándonos cada vez más con el país y próximamente con Houston”, señaló.

En materia de recaudación, el funcionario informó que los ingresos mantienen un comportamiento favorable y recordó que el plazo para ciertos trámites vehiculares se amplió hasta el 30 de junio. Destacó, además, las facilidades para los contribuyentes, como la entrega gratuita a domicilio de tarjetas de circulación y otros documentos.

“Las personas que pagan sus impuestos merecen un servicio oportuno y humanista. Lo menos que podemos hacer es atenderlas adecuadamente”, sostuvo.

Digitalización

El funcionario también subrayó los avances en digitalización. Los conductores pueden revalidar su licencia de conducir desde un teléfono celular mediante una versión digital con plena validez oficial, mientras que la expedición de licencias por primera vez continúa siendo presencial en los módulos de recaudación.