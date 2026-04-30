Mantienen investigación por mensajes de violencia

La Secretaría de Educación en Chiapas, que dirige Roger Mandujano Ayala, informó que hay seguimiento a los casos ocurridos en escuelas, donde se escribieron algunos mensajes de amenazas.

La dependencia estatal enfatizó que hay coordinación con las secretarías de Seguridad del Pueblo, de Gobierno y Mediación, de Salud y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Se mantiene un acompañamiento institucional permanente para atender de manera oportuna las situaciones relacionadas con el registro de mensajes en escuelas de la entidad”, informó la Secretaría de Educación.

La idea es que haya espacios seguros y que, además, no se estén replicando conductas que puedan generar inquietud en la parte educativa; al contrario, se debe promover el respeto, diálogo y sana convivencia.

La Secretaría de Educación puntualizó que con base en la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes, “se trabaja en campañas de sensibilización con mensajes preventivos para la realización de asambleas informativas con estudiantes, madres, padres, personas cuidadoras, directivos y personal docente”.

Se detalló que la instancia estatal está brindando atención y seguimiento en conjunto con diversas autoridades. Esto incluye el apoyo psicoemocional a las y los integrantes de la comunidad educativa que así lo requieran, para promover el bienestar, la prevención y la construcción de entornos escolares basados en la cultura de paz.