Mantienen venta estable de carne de res

A pesar de los recientes casos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) -Cochliomyia hominivorax- en diversas regiones de Chiapas, los mercados de Tuxtla Gutiérrez reportan una estabilidad en las ventas de carne de res; comerciantes locales afirmaron que la confianza de los consumidores se mantiene, al igual que la calidad de la carne.

Explicaron que la carne que llega a los mercados de la capital chiapaneca provienen de Veracruz, del Norte, de Jalisco, y en su mayoría de la Costa chiapaneca.

Joaquín González Ramos, comerciante de carne en el Mercado del Norte, aseguró que la afectación por GBG dentro del mercado es poco probable que llegue.

“La carne de donde proviene tiene un registro oficial al ser carne de frigorífico. La carne que está por fuera tal vez sí este contaminada por que no se sabe, no lo revisan, aquí salubridad sí nos checa, todos los días tenemos un registro como tabulador. El peligro es con los que matan, por ejemplo en las colonias que no tienen registro de salubridad ni nada, está peligroso”, afirmó.

Carne de calidad

Por otro lado, María Isabel Hernández, también comerciante del centro de abastos, señaló no ha habido una baja en las ventas de los productos.

“Hasta ahora no hemos visto una baja en las ventas. La gente sigue comprando como siempre y también les damos la seguridad de que es pura carne de calidad, porque cumplimos con las normas sanitarias”, enfatizó.

Así mismo, pidió a las autoridades realizar un trabajo que asegure detener la propagación de este parásito.

“Pues sí pedimos que se ponga mucha atención en esta situación, ahorita gracias a Dios todo se ha mantenido muy normal, pero no vaya a ser la de malas y que comience a haber cierto pánico en la gente. Que las autoridades competentes logren parar la situación pronto”, puntualizó.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader), el gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.

Esta plaga representa una grave amenaza para la salud del ganado y, en algunos casos, también puede afectar a los humanos.

En Chiapas se han confirmado varios casos en ganado, especialmente en municipios como Catazajá y Playas de Catazajá.

Ante esto, las autoridades han intensificado las acciones de vigilancia y control, incluyendo la inspección de más de 116 mil cabezas de ganado y la aplicación de tratamientos en puntos estratégicos.

Así mismo, autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores adquirir carne en establecimientos certificados y mantener buenas prácticas de higiene al manipular alimentos.