Mantienen vivo el interés por la historia y la cultura

El Museo Regional de Chiapas (INAH) continúa siendo uno de los espacios culturales más importantes de la entidad, al registrar una constante afluencia de visitantes y mantener una agenda activa de actividades que promueven el conocimiento de la Historia, el Arte y la identidad chiapaneca.

El director del recinto, el arqueólogo Andrés Brizuela Casimir, destacó que las escuelas representan el principal sector de visitantes, convirtiéndose en el público cautivo del museo.

Sin embargo, señaló que la afluencia también se fortalece durante los fines de semana gracias a la ubicación estratégica del inmueble sobre la Calzada de las Personas Ilustres.

Más de 11 mil visitantes en un año

Durante el año pasado, el museo recibió alrededor de 11 mil 500 visitantes, cifra que refleja el interés de la población por acercarse a los espacios de divulgación histórica y cultural.

“La gente sigue regresando al museo porque, además de las exposiciones permanentes, ofrecemos una programación cultural durante todo el año”, comentó.

Cultura más allá de las salas de exhibición

Entre las actividades que complementan la oferta museística destacan muestras de cine, conciertos, presentaciones de libros, conferencias y encuentros académicos, eventos que permiten ampliar el diálogo entre especialistas, artistas y ciudadanía.

Un resguardo de la memoria histórica de Chiapas

Por otro lado, subrayó que la importancia de los museos radica en su papel como guardianes de la memoria colectiva y de los procesos que han dado forma a la identidad de los pueblos.

En el caso del Museo Regional de Chiapas (INAH), explicó, las colecciones arqueológicas permiten conocer el desarrollo de las sociedades prehispánicas de la región a través de piezas con una antigüedad que supera los dos mil años, mientras que la sala histórica ofrece un recorrido por los acontecimientos ocurridos desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX.

“Los museos acercan al público al conocimiento especializado y permiten comprender quiénes somos y de dónde venimos”, expresó.