Manzana, un lujo temporal en Tuxtla

Ante el reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que colocó al mercado de los Ancianos en la capital como el sitio con el precio más alto del país para la manzana Red Delicious; comerciantes atribuyeron dicho aumento a la temporada, mientras que las y los consumidores han optado por reducir sus compras ante el impacto en su bolsillo.

La manzana roja, una fruta bastante consumida por las familias mexicanas, se ha convertido temporalmente en un producto de alto costo en Tuxtla Gutiérrez.

Comparaciones

El establecimiento registró el precio más elevado del país para la variedad Red Delicious, con hasta 80 pesos por kilogramo.

En otras ciudades como Mérida y Querétaro, el producto se comercializa por menos de 30 pesos.

Para los locatarios del mercado de los Ancianos, el encarecimiento no obedece a una decisión arbitraria, sino a las variaciones estacionales en el precio del producto.

José Pérez, comerciante, explicó que en la actualidad ofrece la manzana mediana en 60 pesos y la de mayor tamaño en 80 pesos por kilo.

“Es por temporada. En estos meses aumenta mucho el precio y ya empieza a bajar entre noviembre y diciembre”, comentó.

Compras por piezas

Aunque la fruta sigue teniendo demanda, reconoció que la mayoría de los clientes ya no compra por kilo, sino por piezas.

“Sí la consumen, pero compran poquito, una o dos piezas nada más”, señaló.

Añadió que el margen de ganancia también es limitado, pues el incremento al consumidor responde sobre todo al aumento en el costo del mayoreo.

Roberto Aguilar, otro de los vendedores del mercado, confirmó que hoy en día maneja precios de 50, 60 y 80 pesos por kilo,

dependiendo del tamaño y calidad de la fruta.

Sin embargo, aseguró que el consumo ha disminuido de manera considerable.

Aunque la manzana sigue siendo un producto buscado, indicó que la afluencia de compradores ha disminuido en comparación con otros periodos del año.

“Sí se vende, pero muy poco porque las ventas están bajas”, sostuvo.

Ajustes en presupuesto

Para quienes acuden diariamente al mercado, el aumento en el precio de la manzana ha hecho que deje de ser una compra habitual.

Ana Laura González comentó que antes incluía esta fruta en sus compras semanales, pero ahora la adquiere solo en ocasiones especiales.

“Antes compraba uno o dos kilos, ahora solo llevo dos o tres piezas porque ya está muy cara”, expresó.

Señaló que el encarecimiento de los alimentos obliga a priorizar otros productos básicos.

La Profeco recordó que la manzana es considerada una de las frutas más completas por su contenido de agua, fibra y antioxidantes, lo que la convierte en un alimento recomendado para una dieta equilibrada.