Mar de fondo afecta manglares y playas

En la reciente temporada se ha presentado el fenómeno de mar de fondo en el océano Pacífico, dejando fuertes afectaciones en distintos puntos de las ciudades costeras, entre ellas las de Chiapas. El investigador Marcelino García Benítez comentó que la modificación de las playas y las zonas de manglares origina que sea cada vez más intenso.

El investigador por México asignado al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), explicó que este fenómeno se presenta principalmente en áreas donde las profundidades del mar van en función de su topografía; en el Pacífico hay zonas con más de 20 kilómetros de profundidad.

Afectaciones

Dijo que entre más intenso es el mar de fondo, es porque la corriente se extiende hacia el interior de los océanos, pero también hay un rebote hacia las costas, resultando en más afectaciones en las poblaciones costeras.

La posición del sol también es otro factor; en algunas regiones del país y del mundo se ha dicho que las obras de infraestructura están incidiendo en eso, más la intensidad del sol por los ciclos solares.

Con los manglares, el mar tenía un límite natural, pero al haber modificado esa frontera ecológica, la población tiende a ser afectada porque construyen negocios, hoteles o incluso viviendas muy cerca del mar.

El investigador mencionó que el mar de fondo es un factor para la erosión de las playas debido a las fuertes corrientes. En el caso del Pacífico, las playas no se dan sobre las llanuras costeras, sino sobre las bahías.

Esa incidencia se va a amplificar en la medida en que las zonas no estén muy cercanas a la línea de costa, sino que se respete el límite marino que se ha establecido en la ley, que es de aproximadamente 10 kilómetros, un aspecto que no se ha respetado.