Mar de fondo causa severos daños

El malecón de Puerto Madero y decenas de palapas-restaurantes, ubicados en las playas de la costa de Chiapas, han sido afectadas por el fenómeno de mar de fondo que se registra desde el lunes.

En la playa de San Benito el fuerte oleaje causó daños severos, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen desplegados operativos para garantizar la seguridad de las personas.

En más de una decena de negocios todos los utensilios y mobiliario fueron evacuados por personal de la Secretaría de Marina (Semar) y Protección Civil (PC).

Prestadores de servicios pidieron a las autoridades que los ayuden ante los daños que sufrieron sus negocios, afectando la economía y fuentes de empleo.

“San Benito ha sido devastada totalmente”, dijo uno de los restauranteros de la zona, quien perdió su patrimonio, explicando que es el fenómeno más fuerte que se ha presentado hasta ahora.

También en las playas de San Simón, Las Conchas y San José en el municipio de Mazatán, Acapetahua, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, se reportan afectaciones a causa de ese fenómeno.

Las condiciones del mar de fondo han continuado durante más de 24 horas, lo que sigue afectando a la población y por ello, se mantiene activa la alerta, monitoreo y protocolos de auxilio, incluso el Plan Marina está operando.

Revisión

El secretario de Protección Civil Municipal (PC) de Tapachula, Demetrio Martínez, precisó que el fuerte oleaje es producto de los fenómenos que se están presentando en el Pacífico mexicano, que afecta desde la frontera con Guatemala hasta Sinaloa.

En Puerto Madero se realizan las verificaciones del estado en que se encuentra el malecón, ya que presenta también severos daños.

Personal de ese organismo realiza recorridos de vigilancia por toda la zona para pedir a la población que se mantenga alerta y evitar meterse al mar, ya que es de alto riesgo.

Asimismo, la pesca ribereña y de tiburón, se encuentra suspendida como medida de prevención de accidentes.