Marcha colectivo femenil por el caso de Ana Luisa

Derivado de los hechos ocurridos el pasado lunes en el barrio Los Manguitos en el municipio de Cintalapa, en donde un masculino habría violentado a su esposa con un arma blanca (machete) provocando la amputación de sus manos, además de una posible fractura en el cráneo, ha generado la movilización de contingentes femeniles.

El colectivo femenil “Red de Mujeres Cintalapa” realizó una marcha iniciando cerca de las 17:00 horas, partiendo desde el barrio de Guadalupe para recorrer la calle Central hasta finalizar en el parque Central frente a palacio municipal, donde expresaron la inconformidad de la ciudadanía y fueron atendidos por la alcaldesa.

Colecta en apoyo

Así también una de las integrantes, Isabel Zúñiga, expresó en nombre del contingente el apoyo hacia Ana Luisa y a su familia desde el día del lamentable hecho violento, dando a conocer una colecta en favor de la afectada que aún se sigue trabajando con la finalidad de ayudar en temas económicos, ya que los gastos son muchos y son de escasos recursos.