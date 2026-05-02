Marchan por la paz y apoyos para el campo

Un sector agrario enfiló sus pasos la mañana de este viernes sobre las avenidas principales del municipio de Coita, en conmemoración del 1.º de mayo “Día del Trabajo”, agregando algunas solicitudes en referencia a los escasos apoyos a la agricultura.

Partiendo desde la casa ejidal para dirigirse al primer cuadro de la ciudad con banderas blancas, cerca de doscientas personas marcharon hasta pasar frente al Palacio Municipal, donde externaron la importancia de la agricultura y de la tranquilidad en la ciudad.

Piden ser tomados en cuanta

Así lo señaló José Luis Mendoza Sánchez, Comisariado Ejidal del ejido Ocozocoautla: “Esta marcha la hacemos de ya muchos años, pero más que nada ahorita por la paz y para que los campesinos sean tomados en cuanta a nivel municipal, estatal y federal”, además, vociferó que el precio de los productos del campo no tienen valor, además de las carencias de agua y créditos.

Finalmente, los campesinos siguieron con su marcha indicando que en la casa de la cultura esperaban más integrantes y de mayor edad que es era imposible caminar distancias largas; sin embargo, coinciden con la misma preocupación que mantiene castigado al sector agrario debilitando su economía.