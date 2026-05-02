Marchan por mejores condiciones laborales

Cientos de trabajadores salieron a las calles de Tuxtla Gutierrez para conmemorar el Día del Trabajo, con una marcha pacífica que recorrió las principales avenidas de la capital chiapaneca, integrantes de sindicatos, colectivos sociales y organizaciones civiles avanzaron con pancartas y consignas para exigir mejores condiciones laborales, incremento salarial y respeto a sus derechos.

La movilización partió desde puntos estratégicos de oriente y poniente de la ciudad y culminó en la plancha del parque Central, donde líderes sindicales pronunciaron discursos en los que señalaron la necesidad de atender problemáticas como la precarización del empleo y la falta de seguridad social.