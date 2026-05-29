Más Calles Felices en el Fracc. Las Torres

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de la calle Pichucalco, entre el bulevar Tuchtlán y Privada, en el fraccionamiento Las Torres, como parte del programa Calles Felices que contribuye a mejorar la movilidad y la infraestructura urbana.

Infraestructura

Durante el arranque de la obra, Ángel Torres destacó que estas acciones responden a las necesidades más sentidas de las familias, priorizando calles dignas, seguras y funcionales, con red de agua potable, drenaje, señalética, alumbrado público, banquetas, jardineras y pintura en la fachada de las viviendas, luego de más de 25 años de espera.

Vecinas y vecinos del fraccionamiento Las Torres reconocieron el compromiso del ayuntamiento capitalino, que encabeza el alcalde Ángel Torres, por atender una demanda añeja, destacando que la pavimentación de esta vialidad traerá mejores condiciones de tránsito, mayor seguridad y mejor calidad de vida para muchas familias de la zona.